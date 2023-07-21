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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جلال سلامة.. قصة مهندس مصرى وظفته "تسلا" بعد أن رفضها مرتين

المهندس جلال سلامة،
المهندس جلال سلامة، عضو فريق المشروعات بشركة "تسلا"

قال المهندس جلال سلامة، عضو فريق المشروعات بشركة "تسلا" المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، إنه يخطط ألا يكون عمله في هذه الشركة مجرد فترة مؤقتة، مشيرا إلى أنه رفض العمل في الشركة مرتين، وفي المرة الثالثة تردد في أخذ الخطوة، ولكن بتشجيع أسرته انضم إليها.

وأضاف جلال سلامة، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه استمر 6 أشهر في تجهيزات العمل بشركة "تسلا" ما بين مقابلات وتجهيزات، مؤكدا أن روشتته للنجاح أساسها التطور المستمر.

وقال سلامة إن طموحه القادم أن يعمل على المنصة الجديدة الخاصة بالتصنيع، والتي ستغير مجال تصنيع السيارات تماما، متمنيا أن يكون واحدًا من المشاركين في تحقيق "هذا الحلم".

6 شهور اكسترا نيو التطوير المستمر التصنيع السيارات اليوم الجمعة تصنيع السيارات

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