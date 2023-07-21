نشاط وزارة الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٥٢، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٤ وحتى ٢٠ يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع السفير المجري بالقاهرة "أندراش كوفاكش"؛ لبحث وتعزيز التعاون المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين، كما استقبل أيضًا الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا؛ لبحث المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية.

فيما عقد وزراء الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال العام اجتماعًا؛ لبحث الاستعداد لتسويق القطن خلال الموسم الجديد ٢٠٢٣، كما عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا ضم عددًا من الباحثين ورؤساء الأقسام بمعهدي بحوث الإنتاج الحيواني، وبحوث البساتين التابعين لمركز البحوث الزراعية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وعقد القصير اجتماعًا؛ لمتابعة منظومة صرف الأسمدة بحضور بعض قيادات الوزارة ورؤساء الجمعيات العامة للإصلاح الزراعى والائتمان واستصلاح الأراضي وشركة البنك الزراعى للتنمية الزراعية، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن انطلاق أعمال الحملة القومية الثانية لعام ٢٠٢٣ للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية.

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أنه تم خلال الفترة من 7/6/2023 حتى 13/7/2023، الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار، كذلك عقد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًًا من اللقاءات الثنائية؛ لمتابعة الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك مع مصر في القطاع الزراعي، شملت لقاءات مع الجانب الصيني، والتونسي، والهندي.



وأطلق معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية إلى صغار المزارعين بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية، حيث تم فحص أكثر من 8000 رأس ماشية، كما نظم معهد أمراض النباتات دورة تدريبية تحت عنوان: تطبيق تقنيات زراعة الأنسجة النباتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وطرق التشخيص الحديثة في المراحل المختلفة في المختبر.

بينما تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الإنتاج، مزرعتي البوصيلي وإدفينا بمركزي رشيد وإدكو، وذلك في إطار تفقد أصول وزارة الزراعة للتأكد من القيام بدورها على أكمل وجه، كذلك أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لا صحة لما يتردد بشأن تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامنًا مع بدء تنفيذ خطة تطويرها، وأنه لا يمكن المساس بأي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بحديقة الحيوان، مُشددةً على أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على النباتات والأشجار النادرة بها.

وقام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بزيارة مفاجئة للجان المتابعة بمحافظة كفرالشيخ؛ للاطمئنان على محصول القطن والذرة والأرز، كما افتتح المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، الدورة الثانية لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية، تحت عنوان: "دور المعامل المعتمدة في منظومة سلامة الغذاء"، فيما بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 5200 شهادة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافًا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلًا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرًا سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلًا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.