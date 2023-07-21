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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": عضو حزب الباتريوت الأوكرانى يُحذر من كارثة إنسانية وشيكة

جريدة الدستور

قال الدكتور رامي أبوشمسية، عضو حزب الباتريوت الأوكراني، إن روسيا تحاول جاهدة ضرب أماكن تخزين الحبوب في مدينة أوديسا؛ لمنع تنفيذ أي اتفاقية أو مبادرة لتخريج الحبوب من أوكرانيا في المستقبل.

وأضاف أبوشمسية، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدم وجود حبوب مستقبلًا يعتبر كارثة إنسانية على العالم كله، مشيرًا إلى أن روسيا قصفت أكثر من 120 ألف طن من الحبوب في يوم واحد، منها القمح والشعير.

وأكد أن روسيا تستهدف بشكل خاص أماكن تخزين الحبوب، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد جريمة حرب ضد الإنسانية والعالم كله، متابعًا: "الدول الصغيرة من الممكن أن تعاني من مجاعات بسبب غلاء المواد الغذائية".

وتابع: "روسيا أثبتت للعالم أنها دولة إرهاب دولي، وبالتالي العملية الانتقامية مستمرة في الأيام المقبلة من أجل القضاء على جميع الحبوب الموجودة وعدم إعطاء المجال لأوكرانيا لتصدير حبوب عبر أوروبا والمياه الإقليمية لبلغاريا ورومانيا".

وأوضح أن مواجهة هذا الأمر تكون عن طريق وضع مضادات جوية من نوع الباتريوت في مناطق أوديسا من أجل الحفاظ على سلامة الحبوب والمدنيين والبنية التحتية هناك.

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