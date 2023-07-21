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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الإسكان: تقدم الأعمال بوحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين ومشروعات الطرق بمدينة العاشر من رمضان

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم الأعمال بمشروعات وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعات الطرق والبنية التحتية بمدينة العاشر من رمضان، من أعمال تنسيق الموقع وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد لشبكة الطرق القائمة. 

وأشار الوزير إلى أن مدينة العاشر من رمضان تشهد نقلة نوعية فى أعمال التنمية المختلفة، خاصة فى ظل الاهتمام الذى توليه الدولة حاليا بالمدن الصناعية، ومن ثم تأتى المدينة على رأس الأولويات، حيث تتمتع بالعديد من الصناعات، وهناك إقبال كبير من المستثمرين الصناعيين على التوسع فى مشروعاتهم، ولهذا تهتم الدولة أيضا بزيادة المشروعات السكنية والخدمية بالمدينة، لتواكب التوسع فى المناطق الصناعية.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم متابعة استكمال أعمال تنفيذ منطقة الخدمات الإقليمية بمشروع سكن كل المصريين محور الإسكان المتوسط بمساحات (100 – 110 - 120)م٢/ للوحدة بعدد أدوار للعمارة 6 أدوار، وتحتوى كل عمارة على 24 وحدة شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة .

وفي سياق متصل، قال المهندس علاء منيع، إنه تمت متابعة أعمال تنسيب طبقة السن وأعمال البلدورات والإنترلوك لطريق ٧١٠ أفدنة بمنطقة المطورين الجنوبية، وأعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة بالطريق المؤدي إلى حي الأندلس مروراً بالمنطقة الصناعية (B2)، والأعمال الجارية بالطريق المؤدي إلى الحي 20 من اتجاه الحي 16.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تمت متابعة أعمال طبقة السن بالطريق المؤدي للحي 21، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفاءة جميع الطرق بالمدينة.

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