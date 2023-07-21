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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"صناعة الحبوب": مصر لديها اكتفاء ذاتى من المكرونة.. واتجاه لزيادة حصة التصدير

عبدالغفار السلاموني
عبدالغفار السلاموني

قال عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر لديها اكتفاء من المكرونة، مؤكدا أن صناعة المكرونة شهدت طفرة كبيرة خلال العام الجاري 2023، نتيجة وفرة قمح «ديورام» الخاص بإنتاج المكرونة، والموسم الماضي كان أعلى فترة في إنتاج واستلام الأقماح المحلية التي تتدخل في الصناعة، مشيراً إلى أن إنتاج قمح «ديورام» المورد إلى المصانع في محافظات سوهاج، البحيرة، بني سويف، وشرق العوينات، ساهم في وفرة الإنتاج هذا العام.

وأضاف السلاموني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حجم إنتاج مصر من المكرونة يصل إلى مليون ونصف المليون طن، وحجم الاستهلاك يبلغ مليون طن سنوياً، ويصدر ما يقرب من نصف مليون طن سنوياً، مشيراً إلى أن مصر مصنفة ضمن الدول المنتجة والمصدرة للمكرونة، لافتاً إلى أن أبرز الدول التي يتم التصدير لها (السودان وجنوب إفريقيا، وسوريا وليبيا والإمارات)، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على المكرونة، حيث أصبح الكشري المصري في عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية.

وأشار إلى أن مصر تستورد كميات طفيفة من المكرونة، وهي أنواع ذات مواصفات معينة، ومكرونات تحتوي على نكهات معينة، واستيرادها ليس له علاقة بالمكرونة المصرية المتداولة بين المصريين، لافتاً إلى أن هناك توسعا كبيرا في مصانع المكرونة واحتمالية لزيادة الإنتاج لفتح فرص تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن مصر لديها مخزون آمن من القمح يكفي لعدة أشهر.

عبدالغفارالسلاموني غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية باتحاد الصناعات المصرية المكرونة المكرونةفي

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