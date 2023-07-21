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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

ختام دورة الهيئة العربية للطاقة الذرية عن الاتجاهات الحديثة فى تطوير التغليف

الطاقة الذرية
الطاقة الذرية

ختام دورة الهيئة العربية للطاقة الذرية عن الاتجاهات الحديثة في تطوير التغليف بالبلاستيك المستدام وتطبيق تكنولوجيا الإشعاع لتحسين خواصه 


 اختتمت أمس الدورة التدريبية المتقدمة عن الاتجاهات الحديثة في تطوير التغليف بالبلاستيك المستدام وتطبيق تكنولوجيا الإشعاع لتحسين خصائصه والتي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية والتي عقدت في الفترة من 16 حتى 20 يوليو 2023. وقد حضرها ٢٢ مشاركًا من سبعة دول عربية.


وقد شملت الدورة محاضرات نظرية وتدريبًا عمليًا، حيث شملت الدورة التدريب على الموضوعات الآتية: أنواع التغليف بالبلاستيك وآثاره السلبية على البيئة، مبادئ إعادة تدوير البلاستيك، دور تقنية الإشعاع في إعادة التدوير، المعالجات الإشعاعية للبوليمرات لاستخدامها في المجالات المختلفة، المواد القابلة للانكماش بالحرارة وتطبيقاتها في مجال التغليف، المواد الخضراء المستخدمة في مجال التغليف الآمن للمنتجات، تطبيقات البوليمرات ذاتية الذاكرة الشكلية في مواد التغليف، التحقق من صلاحية مواد التغليف، أنواع مواد التغليف الذكية والآمنة، تطبيقات النانو تكنولوجي في التغليف، تطبيقات وتقنيات التغليف الذكي.

وقد صرحت الدكتورة غادة عادل المنسق المحلي للدورة، بأن الدورة قد هدفت أيضًا للتعريف بتقييم تأثير الإشعاع المؤين على الأنواع المختلفة من مواد التغليف الحديثة التي تستخدم في حفظ الأغذية، تطبيقات تكنولوجيا النانو تكنولوجي في صناعة التغليف، الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة التعبئة والتغليف، الأنواع الذكية من مواد التغليف، مواد التغليف الصالحة للأغذية والمعالجة بالإشعاع، استعراض سوق تغليف المواد الغذائية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تم عمل زيارة للمشاركين لوحدة التشعيع الجامي بمركز تكنولوجيا الإشعاع، وكذلك التدريب العملي باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني، وتحليل العناصر باستخدام مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية، وتدريب عملي عن خواص مواد التغليف.
وقد حضر ختام الدورة الأستاذ الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، والدكتور خالد زهرمان ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، والدكتورة غادة عادل المنسق الوطني للدورة. 
وقد أشاد المشاركون من الدول العربية بأهمية الدورة وضرورة التعاون بين الدول العربية في مجالات بحوث استخدامات الإشعاع لتحسين خواص مواد التغليف من البلاستيك وخاصة في تغليف المواد الغذائية.
وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة، بأن هذه الدورة تأتي في إطار دعم الهيئة لأنشطة التعاون في مجالات التدريب للأشقاء العرب مع الهيئة العربية للطاقة الذرية.

الذرية ختام الطاقة دورة

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