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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف عقبة يوضح جهود "100 يوم" مبادرات طبية للمسح الكامل للمصريين

100 يوم
100 يوم

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن هناك تكثيفًا للمبادرات الصحية الرئاسية، ما يمكن الناس من الاستمتاع والاستفادة من المبادرات، متابعًا: "عندنا ١٠٠ يوم عاوزين نعمل فيهم مسح كامل لكل المصريين".

ودعا عقبة، خلال المداخلة الهاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين للتسجيل في مبادرة “١٠٠ يوم صحة”، والاستفادة بالخدمات الصحية فيها.

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة، أن المسح الطبي يمكن من الحصول على معلومات كثيرة عن كل منطقة، والمشكلات الصحية التي يعاني منها المصريون.

١٠٠ يوم صحة اشرف عقبة اكسترانيوز الدكتور أشرف عقبة الخدمات الصحية التخصصات جهود الدولة المصرية

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