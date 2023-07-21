المحاكمات فى أسبوع| تأجيل معارضة إيمى سالم ومحاكمة مرتضى منصور واستئناف شيرين

شهد الأسبوع الماضي عددًا من القرارات القضائية المهمة في عددٍ من المحاكمات، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "المحاكمات في أسبوع".

تأجيل معارضة إيمى سالم على حكم حبسها

أجلت محكمة مستأنف أكتوبر، المنعقدة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج وسكرتارية محمود عبدالرحيم وزكريا مبسوط، نظر معارضة الفنانة إيمي سالم على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه، لجلسة 6 سبتمبر لتقديم المستندات.

تأجيل محاكمة سائق وفتاة قتلا طفلًا لسرقته فى الوراق

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة سائق وفتاة، لاتهامهما بقتل طفل وسرقة دراجته النارية "توك توك" بمنطقة الوراق، لجلسة 3 سبتمبر للمرافعة.

تأجيل استئناف المقاول المتهم بالنصب على المواطنين بمصر القديمة

أجلت محكمة مستأنف مصر القديمة، اليوم الثلاثاء، استئناف سيد عزام، المقاول المتهم بالنصب على المواطنين بمنطقة عين الصيرة إلى جلسة 31 يوليو؛ للطعن بالتزوير، والمرافعة.

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى سب "الخطيب" لـ25 يوليو

أجلت المحكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور في القضية المحالة من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال فى القضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سب وقذف رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب والمستشار القانونى للنادي محمد عثمان، لجلسة 25 يوليو لإجراءات الرد على طلب رد هيئة المحكمة المقدم من محامي مرتضى منصور.

قتل أمه وأخاه وأصاب زوج شقيقته.. تأجيل محاكمة مرتكب جريمة الهرم

قضت محكمة الجيزة، المنعقدة في الكيلو عشرة ونصف، بتأجيل محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقه والشروع في قتل زوج شقيقته في الهرم، لجلسة 17 أكتوبر المقبل لعدم حضور الطبيب الشرعي.

تأجيل دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر

أجلت محكمة الأسرة بالعمرانية دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة الشهير إسلام جابر المرفوعة للمرة الثانية من أسماء.ح، لجلسة 11 سبتمبر للاطلاع من قبل المدعى عليه.

تأجيل استئناف شيرين على إلزامها بدفع 5 ملايين جنيه لشركة روتانا لـ20 أغسطس

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية استئناف الفنانة شيرين عبدالوهاب على الحكم الصادر ضدها بإلزامها بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا كتعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019 إلى جلسة 20 أغسطس.