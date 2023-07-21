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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة رونالدو.. النصر السعودى يسقط أمام بنفيكا البرتغالى برباعية وديا

النصر السعودي وبنفيكا
النصر السعودي وبنفيكا

سقط فريق النصر السعودي أمام نظيره بنفيكا البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2023-2024.

وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد لفريق النصر السعودي مارسيلو بروزوفيتش القادم من إنتر ميلان الإيطالي، بينما غاب عن المباراة الوافد الآخر سيكو فوفانا، بينما شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تشكيل النصر خلال المباراة.

تقدم أنخل دي ماريا لصالح بنفيكا في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول بعد مهارة رائعة ومراوغة مميز لبروزوفيتش في الدقيقة 23 قبل أن يضيف جونكالو راموس الهدف الثاني لصالح بنفيكا في الدقيقة 31.

وعاد راموس ليسجل ثاني أهدافه الشخصية والهدف الثالث لصالح بنفيكا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الول.

وقلص خالد الغنام النتيجة بتسجيل الهدف الوحيد لصالح النصر في الدقيقة 42 بعدما تلقى تمريرة رائعة من تاليسكا لينطلق ويضع الكرة بيمناه على يسار الحارس.

وفي الشوط الثاني، تمكن ندرياس شجيلدروب من تسجيل الهدف الرابع لصالح بنفيكا.

النصر السعودي بنفيكا البرتغالي أخبار كريستيانو رونالدو مباراة ودية

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