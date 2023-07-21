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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة المنوفية: توقيع الكشف المجانى على 1527 مواطنا بالقافلة الطبية بتلا

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية طنوب التابعة لمركز تلا، والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس 2023/7/20،19، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وكان قد تم عمل القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة إيريني إسكندر عطية مدير إدارة تلا الصحية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة باطنة 1، باطنة 2، أطفال 1، أطفال 2، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد، وأنف وأذن وحنجرة، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1527 مواطنا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 216 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ 111 حالة، وتقديم خدمات الآشعة لإجمالي 25 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 20 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.

اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أساليب مكافحة العدوى اعمال التطهير والتعقيم اتخاذ كافة الإجراءات إبراهيم أبوليمون

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