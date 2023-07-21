كيف يمكن الاعتناء بالشعر الملون حتى يصبح حيويًا ونابضًا بالحياة؟

يحب الجميع الحصول على شعر جميل ملون نابض بالحياة، ولكن من المهم أن تتذكر أن الشعر الملون يحتاج إلى مزيد من العناية والصيانة للحفاظ على حيويته وطول عمره.

هناك العديد من أنواع وألوان الشعر المختلفة، لذلك من المهم تجربة مظاهر مختلفة لمعرفة الشكل الذي يناسبك قبل إجراء التحول النهائي، من الأفضل دائمًا التحدث إلى مصفف شعر مؤهل يمكنه تقديم النصائح المصممة خصيصًا لاحتياجات شعرك.

باتباع نظام العناية بالشعر المصمم خصيصًا لشعرك الملون يمكنك إبقاءه نابضًا بالحياة ويدوم طويلاً.

حق الشامبو والبلسم والسيروم

استخدمي شامبو لتلوين الشعر خالي من الكبريتات بدلًا من الشامبو المعتاد، استخدمي بلسمًا مرطبًا وخاليًا من الكبريتات بعد الشامبو.

يمكن أن يؤدي استخدام الشامبو والبلسم المنتظم إلى تجريد لونه من حيويته وتسريع تلاشي لونه، اختاري منتجات الشعر المصنوعة خصيصًا للشعر المصبوغ لأنها صُنعت لتكون أكثر لطفًا وتساعد في الحفاظ على لونك نابضًا بالحياة، ضعي بلسمًا أو مصلًا يترك على الشعر مخصصًا للشعر المصبوغ بعد غسل شعرك، يمكن أن تساعد هذه العناصر في الاحتفاظ بالرطوبة وحماية الألوان، ابحث عن المواد التي توفر مزيدًا من الحماية البيئية مثل مرشحات الأشعة فوق البنفسجية أو مضادات الأكسدة.

الحماية من أشعة الشمس / الأشعة فوق البنفسجية

اختر المنتجات المحمية من الأشعة فوق البنفسجية: يمكن أن تسبب الأشعة فوق البنفسجية تلاشي اللون وتلف الشعر، اختر الشامبو والبلسم مع الحماية من الأشعة فوق البنفسجية لحماية شعرك من أشعة الشمس الضارة.

عند قضاء الوقت في الهواء الطلق ارتدي قبعة أو استخدم منتجًا يحمي شعرك من الأشعة فوق البنفسجية لحماية شعرك، سيحمي ذلك شعرك من أشعة الشمس الضارة ويساعد في الحفاظ على لونه نابضًا بالحياة.

التقليل من تصفيف الشعر بالحرارة

كلما أمكن اتركي شعرك يجف في الهواء واستخدمي تسريحات الشعر الطبيعية، إذا كان لا بد من استخدام أدوات تصفيف الشعر بالحرارة، فتأكد من استخدام بخاخ الحماية من الحرارة مسبقًا.

نظام غذائي متوازن ومغذ

يمكن لنظام غذائي صحي متوازن أن يفيد صحة شعرك بالكامل حتى الشعر المصبوغ، يتكون الشعر بشكل أساسي من بروتين يسمى الكيراتين، تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية بالبروتين والتي ستمنحك شعراً قوياً وصحياً، قم بتضمين الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات الملونة مثل التوت والفواكه الحمضية والخضروات الورقية والفلفل.