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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التعليم العالى" توضح موقف المتخلفين عن اختبار القبول بالجامعات

طلاب
طلاب

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف على التنسيق، إن موقع الوزراة مفتوح 24 ساعة لاستقبال رغبات الطلاب على اختبار القدرات، مشيرًا إلى أن الملاحظ هو انتظار الطلاب حتى آخر الوقت للتقديم.

وأضاف خلال مداخلةهاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن وزير التربية والتعليم مد فترة التسجيل حتى 4 أغسطس بسبب الإجازات، مؤكدًا أن الموقع يعمل حتى خلال فترة الإجازة.

وتابع، أن الطالب من حقه اختيار أكثر من تخصص لخوض اختابر التقدم، ومن حق طلاب الدور الثاني التسجيل في اختبار القدرات والموقع يحدد للطالب فورًا المكان والميعاد، مؤكدًا أن من يتخلف عن موعده فإن الكلية تقوم بتأجيل الطلب له لأن ما يهمنا هو مصلحة الطالب. 

عدد المتقدمين للجامعات التكنولوجية

وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية كان هناك إقبال كبيرالعام الماضي عليها خاصة طلبة الدبلومات الفنية؛ لأنها تأخذ منهم جزءا أكبر لأن التخصص يتواكب مع دراستهم، وهذا العام متوقع أن يكون هناك إقبال كبير، وكل جامعة يكون لها عددًا محددًا، ونأخذ الأعلى مجموعًا ونتوقع هذا العام أكثر من 10 آلاف طالب، وهو نفس العدد الذي تقدم العام الماضي، ولدينا 10 جامعات تكنولوجية مكتملة بقدرة 10 أو11 ألف طالب، وإذا زاد عدد المتقدمين يتم اختيار الأكثر مجموعًا. 

رئيس قطاع التعليم العالي اختبار القدرات تخلف موعده المتقدمين للجامعات التكنولوجية

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