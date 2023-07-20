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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تضحية قصوى.. الأمم المتحدة تحيى ذكرى شهداء مصر فى عمليات حفظ السلام

مندوب مصر والملحق
مندوب مصر والملحق العسكري خلال مشاركتهم

شارك السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في الفعالية التي أقامتها المنظمة للتذكير ببطولات الشهداء الأبطال المصريين في قوات حفظ السلام. 

السفير أسامة عبد الخالق والملحق العسكري بالبعثة

وقال السفير أسامة عبد الخالق، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، :"تتذكر الأمم المتحدة الأبطال المصريين الذين استشهدوا في عمليات حفظ السلام في كافة أنحاء العالم، جنبًا إلى جنب مع النساء والرجال من جميع الدول، والذين استشهدوا وهم يقدمون تضحية قصوى من أجل السلام والازدهار الدوليين". 


وكانت وزارة الخارجية نظمت احتفالية رفيعة المستوى مشتركة مع مكتب منظمة المتحدة في مصر، الإثنين الماضي، لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. 

وجاءت الاحتفالية للإعراب عن التقدير المشترك للإسهامات الاستثنائية التي يُسديها حفظة السلام المصريون للسلم والأمن الدوليين. 

مصر قوات حفظ السلام الشهداء المصريين الامم المتحدة

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تضحية قصوى.. الأمم المتحدة تحيى ذكرى شهداء مصر فى عمليات حفظ السلام

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