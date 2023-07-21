أمراض الرئة الناتجة عن تلوث الهواء.. الأعراض وطرق الوقاية

ربطت الدراسات تلوث الهواء بالنتائج السيئة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة، حيث يمكن أن يساهم التعرض لتلوث الهواء على المدى الطويل في تطوير بعض اضطرابات الرئة، وهناك أدلة على أن تلوث الهواء الخارجي يسبب سرطان الرئة والتعرض طويل الأمد لتلوث الهواء قد يكون مرتبطًا بتطور الربو.

نصائح حول أمراض الرئة

في السطور التالية، نكشف نصائح حول أمراض الرئة الناتجة عن تلوث الهواء، كذلك الأعراض وطرق الوقاية وفقًا لـ« medscape».

وبحسب الموقع الطبي فإنَّ تلوث الهواء مرتبط بمجموعة واسعة من الأمراض الحادة والمزمنة، بما في ذلك سرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعندما يتنفس الشخص هواء رديء الجودة، يمكن أن تدخل الملوثات مجرى الدم من خلال رئتيك وتصل إلى قلبك، ممّا يزيد من فرص إصابتك بمشاكل في القلب والدورة الدموية، وبالتالي يمكن لتلوث الهواء أن يضر الأوعية الدموية عن طريق تضييقها وتصلبها.

ونصح الأطباء والخبراء المتخصصون، أنَّه يمكن لأي شخص ممارسة اليوجا بشكل يومي لتجنب آثار التلوث على الرئتين، مشيرين إلى أنَّ اليوجا تعمل على زيادة الدورة الدموية وتعزيز تروية الأنسجة، وتقوي عضلات الجهاز التنفسي مع تقليل التفاعل الودي، وبالتالي يقلل من التوتر والقلق، وكلاهما يعزز من شدة CAD، من خلال القيام بهذه الوضعيات بشكل يومي لتحسين الصحة العامة للرئتين، وفقًا لـ« medscape».

كما يُنصح الأطباء أيضًا بتناول نظام غذائي غني بالفيتامينات بما في ذلك A و D و E ، وكذلك الزنك، والتي يمكن أن تساعد في الحد من تطور الربو، في حين أن الكاروتينات والوجبات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الأحمر، الأصفر، البرتقالي الأطعمة الملونة، التي يمكن أن تساعد في مرض الانسداد الرئوي المزمن، فضلاً عن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه.

وفقًا لـ« medscape» فيما يلي بعض النصائح للحد من تأثير تلوث الهواء على صحة الرئة باستخدام الطرق الطبيعية

1. زيادة جودة الهواء الداخلي: حافظ على النوافذ والأبواب مغلقة، واستخدم أجهزة تنقية الهواء، واحتفظ بالنباتات الداخلية للمساعدة في تقليل تلوث الهواء الداخلي.

2. ممارسة الرياضة في الهواء الطلق: عندما تكون جودة الهواء جيدة، مارس الرياضة في الخارج، حيث يمكن أن يساعد النشاط البدني في تحسين وظائف الرئة.

3. اتباع نظام غذائي صحي: تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في دعم صحة الرئة والصحة العامة.

4. الإقلاع عن التدخين: التدخين سبب رئيسي لتلف الرئتين ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم آثار تلوث الهواء.

5. حافظ على رطوبتك: شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم ويقلل من تأثير تلوث الهواء على الرئتين.

6. تقليل التعرض للملوثات: حاول تقليل تعرضك للملوثات عن طريق تجنب الطرق المزدحمة، واستخدام وسائل النقل العام، وتقليل الوقت الذي تقضيه في المناطق عالية التلوث.

7. ممارسة تمارين التنفس العميق: يمكن أن تساعد تمارين التنفس العميق على تقوية قدرة الرئة وتحسين وظائف الرئة.