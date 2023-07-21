مع موجة الحرارة.. 5 نصائح للحفاظ على الشعر الملون

بعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده مصر وعدة دول عربية، تتساءل معظم النساء عن كيفية حماية شعرهن الملون من تأثير حرارة الشمس الحارقة وارتفاع الرطوبة، فالجميع يحب الحصول على شعر جميل ملون نابض بالحياة.

وحسب موقع Hindustan times فقد نصح العديد من خبراء التجميل بأن هناك عدة شروط لتلوين الشعر في فصل الصيف فهو يحتاج إلى مزيد من العناية والصيانة للحفاظ على حيويته وطول عمره، وأيضا هناك العديد من أنواع وألوان الشعر المختلفة، لذلك من المهم تجربة مظاهر مختلفة لمعرفة الشكل الذي يناسب المرأة قبل إجراء تلوين شعرها.

ومن الأفضل دائمًا التحدث إلى مصفف شعر مؤهل يمكنه تقديم النصائح المصممة خصيصًا لاحتياجات شعر المرأة حسب نوعه سواء ناعم أو مجعد أو قوي أو ضعيف أو جاف واتباع نظام العناية بالشعر المصمم خصيصًا حسب نوع الشعر الذي سيتم تلوينه حتى يمكن للمرأة إبقائه نابضًا بالحياة ويدوم طويلاً.

1. استخدام الشامبو والبلسم والسيروم:

يجب استخدام شامبو مخصص الشعر الملون حسب لونه ويكون خالي من الكبريتات بدلًا من الشامبو المعتاد، واستخدام بلسم مرطب وخالي من الكبريتات، يمكن أن يؤدي استخدام الشامبو والبلسم العادي بشكل منتظم إلى تجريد الشعر من لونه من حيويته وتسريع تلاشي لونه، لذلك يجب اختيار منتجات الشعر المصنوعة خصيصًا للشعر المصبوغ لأنها صنعت لتكون أكثر لطفًا وتساعد في الحفاظ على لون نابضًا بالحياة، وبعد ذلك يوضع سيروم يترك على الشعر مخصصًا للشعر المصبوغ بعد غسل الشعر، يمكن أن تساعد هذه العناصر في الاحتفاظ بالرطوبة وحماية الألوان، ويمكن البحث عن المواد التي توفر مزيدًا من الحماية البيئية، مثل مرشحات الأشعة فوق البنفسجية أو مضادات الأكسدة.

2. الحماية من أشعة الشمس و الأشعة فوق البنفسجية:

يجب اختيار المنتجات التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية، لان الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تسبب تلاشي اللون وتلف الشعر، لذا يجب اختيار الشامبو والبلسم مع الحماية من الأشعة فوق البنفسجية لحماية الشعر من أشعة الشمس الضارة، وعند قضاء وقت في الهواء الطلق، يجب ارتداء قبعة أو استخدام منتج يحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية، سيحمي ذلك الشعر من أشعة الشمس الضارة ويساعد في الحفاظ على لونه نابضًا بالحياة.

3. التقليل من تصفيف الشعر بالحرارة:

يمكن أن تتلاشى الحرارة الزائدة من أجهزة التصفيف بما في ذلك المكواة المسطحة ومكواة التجعيد ومجففات الشعر، كلما أمكن، يجب ترك الشعر يجف في الهواء واستخدام تسريحات الشعر الطبيعية، إذا كان لا بد من استخدام أدوات تصفيف الشعر بالحرارة، فيجب استخدام بخاخ الحماية من الحرارة المسبق.

4. نظام غذائي متوازن وصحي:

يمكن لنظام غذائي صحي متوازن أن يفيد صحة الشعر بالكامل ، حتى الشعر المصبوغ، يتكون الشعر بشكل أساسي من بروتين يسمى الكيراتين لذلك يجب تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية بالبروتين والتي ستمنح المرأة شعر قوي وصحي، ويمكن تضمين الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات الملونة مثل التوت والفواكه الحمضية والخضروات الورقية والفلفل الحلو والبطاطا لأنها تساعد في حماية الشعر من أضرار الجذور الحرة.

وأيضا تناول وجبات غنية بالحديد للحفاظ على لون الشعر الجيد ومنع تساقط الشعر، والحفاظ على ترطيب الشعر وفروة الرأس بشرب الكثير من الماء طوال اليوم، يساعد ذلك في الحفاظ على لون الشعر نابضًا بالحياة ويتجنب الجفاف والهشاشة.

5. الحد من تكرار غسل الشعر واستخدام الماء البارد:

قد يؤدي غسل الشعرك يوميا إلى تلاشي اللون بشكل أسرع، ولكن يمكن غسل الشعر ٣ مرات أسبوعيا فقط، باستخدم الماء البارد أو الفاتر بدلاً من الماء الساخن يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى فتح جلد الشعر، ما يسمح للون بالتلاشي بسرعة أكبر، ويمكن الحفاظ على تألق الشعر الملون وقوة تحمله من خلال اتخاذ هذه الإجراءات وإنشاء نظام للعناية بالشعر مصمم خصيصًا للشعر المصبوغ.

نصائح لإطالة عمر الشعر المصبوغ شبه الدائم:

- استخدم ألوانًا نابضة بالحياة بدلاً من الباستيل لإحداث انطباع دائم.

- الانتظار حتى يجف اللون قبل استخدام الحرارة عند تجفيف الشعر أو تصفيفه بعد التلوين.

- للحصول على ظل أكثر إشراقًا وللتخفيف من اللون النحاسي في الشعر، يمكن استخدام شامبو أرجواني مضاد للأصفر، فهو يجعل الشعر المتناغم اللون يبدو أكثر حيوية.

- عند غسل الشعر، تجنب استخدام الماء الساخن.