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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نصائح هامة لحماية سيارتك من أضرار ارتفاع الحرارة

حماية سيارتك من أضرار
حماية سيارتك من أضرار ارتفاع الحرارة

وجهت مي فوزي، خبيرة تكنولوجيا صيانة السيارات، مجموعة من النصائح لحماية سيارتك من أضرار ارتفاع درجات الحرارة، قائلة: "إنه من الطبيعي مع ارتفاع درجات الحرارة، فحص دائرة تبريد السيارة والمتمثلة في السوائل، سواء كانت المياه أو الزيوت".

وأضافت مي فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، إنه إذا كانت الصيانات كل 10 آلاف كيلو، فمن المفترض التقليل بعض الشيء لتصبح كل 9 آلاف كيلو على سبيل المثال؛ لأن الزيت نفسه مع ارتفاع درجة الحرارة العالية تكون لزوجته خفيفة، حيث يفقد لزوجته التي تعمل على تقليل الاحتكاك للأجزاء الداخلية للموتور.

وأوضحت أنه يجب مراعاة أن ارتفاع درجات الحرارة تؤثر على العمر الافتراضي للزيت، لافتة إلى أنه كلما معاد الصيانة قبل الوقت المعتاد كلما كان ذلك أفضل. 

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