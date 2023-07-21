ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر اليوم الجمعة 21-7-2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

دعاء الفجر يردده المسلمون يوميًا بعد أداء صلاة الفجر، وهو من أكثر الأوقات التي يستجاب فيها دعاء المؤمنين، لذا يزداد البحث عن دعاء وأذكار الفجر اليوم الجمعة، وتعرضه الدستور مكتوب في التقرير التالي. 

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 20-7-2023

دعاء الفجر 

اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لكَ الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

 

ردًا على التشكيك فى موعد الفجر.. الإفتاء توضح حكم اتباع تقويم هيئة المساحة فى أوقات الصلاة

ما هى الحكمة من اعتبار أول المحرم بداية العام الهجرى؟.. «الإفتاء» تجيب

من دعاء الصباح.. اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم إنّا نسألك بأنّ لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المُجير فلا تُضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرمنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك، اللهم ارحمنا برحمتك.

من دعاء الصباح.. اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ ارحمنا رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكراً، وإليك فقراً وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفاً.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إنا نسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

اللهم إنا نسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

txt

الإفتاء: علموا أطفالكم الرياضات النافعة.. خدمة للدين والمجتمع

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مُضلِّين، وغير مفتونين، اللهم أظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

دعاء دعاء الصباح أدعية الفجر أذكار الصباح أدعية الفجر اليوم الجمعة دعاء وأذكار

الأكثر قراءة

الجمهور يسأل والإفتاء تجيب.. فضل صيام يوم عاشوراء وموقف النبى

دعاء الفجر اليوم الجمعة 21-7-2023

بمشاركة رونالدو.. النصر السعودى يسقط أمام بنفيكا البرتغالى برباعية وديا

رامى جمال يكشف سر خلافه مع محمد حماقى: هو إللى يتمسك بيا

الإعلامية شافكى المنيرى: ارتفاع درجات الحرارة حديث البيوت المصرية

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 21-7-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق