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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الهوائية الجمعة 21 يوليو 2023

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الجمعة 21 يوليو  2023، لجميع مواليد الأبراج الهوائية، التي جاءت على النحو التالي:

برج الجوزاء: 

من الممكن أن تتعرف على شخص جديد يشاركك اهتماماتك وهواياتك ويثير فضولك، قد تستفيد من فرصة للسفر أو التعلم أو التبادل الثقافي، الأمر الذي يساهم في التدرجي الوظيفي في عملك.

على الصعيد المهني، قد تحصل على اعتراف أو تقدير على جهودك وإبداعاتك، على الصعيد المالي، قد تحظى بزيادة في دخلك أو مكسب غير متوقع، لا تكن خاضعًا جدًا للسماح للآخرين بالتغلب عليك في مكان عملك، قد تضطر إلى عقد صفقة مهمة مع عميل مميز.

برج الميزان: 

من الممكن أن تشعر بالحاجة إلى التغيير والتجديد في حياتك، قد تقوم بإجراء بعض التعديلات على مظهرك أو أسلوبك أو محيطك. 

على الصعيد المهني، قد تتاح لك فرصة للتعاون مع شخص ذو خبرة أو سمعة طيبة، على الصعيد العاطفي، قد تشهد علاقتك بشريك حياتك بعض التحديات أو المشاكل التي تستوجب منك التفاهم والتسامح.

ستُعيق قدرتك على التفكير المنطقي بسبب مشاكلك وانعدام الأمن اليوم، جهز نفسك لوضع أفضل ما لديك في كل عمل تقوم به اليوم. 

برج الدلو: 

من الممكن أن تشارك في نشاط اجتماعي أو إنساني يزودك بالطاقة والإلهام، وقد تقابل أشخاصًا مؤثرين أو مميزين يساعدونك على تحقيق أحلامك. 

على الصعيد المهني، قد تظهر لديك قدرة عالية على التفاوض والإقناع والابتكار، على الصعيد المالي، قد تستفاد من استثمار ذكي أو صفقة ناجحة.

افعل الأشياء التي يسمح لك قلبك بها، حافظ على التوازن بين عملك وحياتك الشخصية، إذا كنت تعمل في مجال الأعمال التجارية، فقبل إبرام أي صفقة كبيرة ، يجب إجراء المزيد من البحث. 

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