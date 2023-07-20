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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمرو حسن يكشف تفاصيل رواية "الديناصور"

عمرو حسن
عمرو حسن

كشف الكاتب عمرو حسن، الفائز بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية 2023، عن تفاصيل كتابه الديناصور.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أطياف"، مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن أحداث الرواية تدور "الديناصور" في شوارع حي المعادي القديمة.

وأضاف: "حاولت أسرد وقائع ما جرى لي ولحبيبتي القديمة منذ سنوات عديدة، من البحث عن ذاتها وعن أحلامها البسيطة في الحياة".

وأشار إلى أن رواية الديناصور تنهض على حركة محسوبة بين أصوات الرواة من خلال حبكة محكمة، وتعكس هموم العصر وقضاياه بنقلات سردية بسيطة وسلسة، ولغة مشبعة باستخداماتها الحية المتدفقة في عالم التلاقي والتباعد بين الأجيال المتعددة.

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