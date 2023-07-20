البيت الأبيض: الذخائر العنقودية لها تأثير على الدفاعات الروسية

أعلن البيت الأبيض في خبر عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الذخائر العنقودية لها تأثير على الدفاعات الروسية.

وأوضح أن الأوكرانيين يستخدمون الذخائر العنقودية بشكل مناسب.

وأكد البيت الأبيض أنه سيعمل على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا في الأيام القادمة.

بوتين: روسيا لديها مخزون كاف من القنابل العنقودية

من جانبها أعلنت روسيا، في وقت سابق، أن استخدام القنابل العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعي للسكان المدنيين.

وفي تصريحات سابقة، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لديها مخزون كاف من القنابل العنقودية وأن موسكو تحتفظ بالحق في استخدامها إذا تم استخدام مثل هذه الذخائر ضد القوات الروسية في أوكرانيا.