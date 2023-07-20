محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة العمل بالقطاعات الخدمية

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء؛ لرفع كفاءة العمل بجميع القطاعات الخدمية بنطاق الأحياء.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء الأحياء لمتابعة عدد من الملفات منها: التغييرات المكانية والنظافة، وإعادة الشىء لأصله والمباني المخالفة والإنارة، وإزالة الاشغالات، والمنافذ التموينية وذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشىء لأصله بجميع الشوارع التي يتم فيها تنفيذ "مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار" وذلك تسهيلا على الحركة المرورية بالمحافظة خاصة خلال موسم الصيف.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق ومنافذ بيع السلع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وإتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين، وتكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات مع فرض غرامات فورية على المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع السكندري.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم لأي محاولات بناء مخالف أو تعدي على أراضى وأملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، والمرور الميداني خاصة خلال فترة الإجازات لمنع أي محاولات بناء مخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء:"أن كل رئيس حي مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به، ولن يسمح بأي تقصير في حق المواطن، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أي موظف مقصر في مهام عمله".

شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتواصل الفعال والفوري مع جروب واتساب الخدمي الموحد (الإسكندرية.. مواطن ومسؤول) الذي وجه المحافظ بإنشاءه ليجمع بين مسؤولي جروبات الواتس آب الخدمية وتنفيذين المحافظة لنقل نبض الشارع السكندري، مكلفًا رؤساء الأحياء بحل الشكاوى خلال 48 ساعة من عرضها.

وفيما يخص موسم الصيف، كلف المحافظ رؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الميادين والحدائق، مع زيادة أعداد الأشجار ورفع كفاءة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

كما أكد الاستمرار في رفع كفاءة منظومة النظافة ومعدلات رفع القمامة خاصة مع موسم الصيف وزيادة زائري الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر.

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