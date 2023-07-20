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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ع الفوز دايمًا ناوى.. الأهلى يستعيد درع الدورى الـ٤٣ فى تاريخه وأسر اللاعبين تُزين مراسم التتويج

الأهلى
الأهلى

تسلم فريق كرة القدم بنادى الأهلى درع بطولة الدورى لموسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مساء أمس، للمرة الـ٤٣ فى تاريخ «القلعة الحمراء»، وبعد غياب اللقب عن دولاب بطولاته موسمين لصالح الغريم التقليدى الزمالك.

تعادل الأهلى مع ضيفه حرس الحدود بهدف لكل منهما على ملعب استاد القاهرة، فى مباراة مؤجلة من الجولة ٣٣ ببطولة الدورى، ليرفع «المارد الأحمر» رصيده إلى ٨٢ نقطة، وتتبقى له مباراتان فقط أمام بيراميدز والمصرى البورسعيدى، وحتى هذه اللحظة لم يتلقَ الفريق أى خسارة، ليصبح على مقربة من «دورى اللا هزيمة».

وحَرم تعادل الأهلى مع حرس الحدود السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، من تخطى الرقم القياسى الخاص بأكبر عدد من النقاط فى موسم واحد، وهو ٨٩ نقطة، الذى تم تسجيله فى موسم ٢٠١٩/٢٠٢٠، علمًا بأن الأهلى سبق له تحقيق ٧ ألقاب دورى دون هزيمة، وذلك أعوام ١٩٧٦ و١٩٧٩ و١٩٨٦ و١٩٩٩ و٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠١٧. وسلم مسئولو اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة الأهلى درع الدورى، وسط احتفالات جماهيرية كبيرة فى مدرجات استاد القاهرة، وحرص اللاعبون على حضور زوجاتهم وأبنائهم وأسرهم، والتقاط «صور عائلية» تذكارية مع درع الدورى المتوج بها فريق «القلعة الحمراء».

وظهر إمام عاشور، لاعب الوسط المنضم حديثًا من ميتلاند الدنماركى، فى مدرجات استاد القاهرة أثناء المباراة، ثم نزل إلى أرضية الملعب، وحرص على تحية الجمهور الذى قابله بحفاوة شديدة، قبل أن يعود إلى المدرجات مرة أخرى قبل بدء مراسم التتويج. 

وحضر من أرض الملعب أيضًا وشارك زملاءه مراسم التتويج، أيمن أشرف، مدافع الأهلى السابق المنضم حديثًا إلى البنك الأهلى، وسط هتاف الجمهور له: «ابن النادى أهو.. أيمن أشرف أهو». وقررت إدارة الكرة فى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، صرف مكافأة الدورى إلى اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى، تقديرًا لمجهودهم فى استعادة اللقب الغائب منذ موسمين، والتى تصل إلى ١٥٠ ألف دولار للسويسرى مارسيل كولر، وراتب شهر لباقى أعضاء الجهازين الإدارى والفنى، و٣٠٠ ألف جنيه لكل لاعب، على أن يكون ذلك وفقًا لنسبة المشاركة فى المباريات.

ويعتبر محمد الشناوى، حارس مرمى وقائد الأهلى، أكثر لاعبى الفريق مشاركة مع الفريق خلال الموسم الجارى، بعد أن خاض أكثر من ٣٠ مباراة، ثم التونسى على معلول، الظهير الأيسر، بعدما شارك فى ٢٩ مباراة، يليهما المالى أليو ديانج.

وحقق عدد من اللاعبين لقب الدورى الأول فى مسيرتهم الكروية وهم: مروان عطية ومحمد عبدالمنعم وبيرسى تاو ومحمد الضاوى «كريستو» وخالد عبدالفتاح وطاهر محمد طاهر وأحمد قندوسى وكريم فؤاد ومحمد فخرى وشادى حسين وحمزة علاء ومحمد أشرف، إلى جانب البرازيلى برونو سافيو الذى رحل مؤخرًا.

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