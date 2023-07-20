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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل تسرع الزعيم الراحل جمال عبدالناصر فى تأميم قناة السويس؟.. نجله يوضح

المهندس عبدالحكيم
المهندس عبدالحكيم عبدالناصر

كشف المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حقيقة ما يتم تداوله في تسرع الراحل جمال عبدالناصر في تأميم القناة، قبل أعوام قليلة من رجوعها لمصر والمصريين عام 1968.

واستنكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”،: حقيقة تزييف الحقائق التي تؤكد أن القناة كانت عائدة إلى مصر والمصريين، عام 1968، مؤكدًا: "المصريين كانوا مستنيين الشريط الاحمر اللي هيتلف على القناة عشان يجيبولنا القناة بتاعتنا يهادونا بيها".

وأضاف: "هناك وثائق تثبت إنهم كانوا لا ينوون رجوع قناة السويس إلى مصر والمصريين مرة أخرى، وكان سيتم تدويلها وهو أمر يسير عليهم لأن من كان يحكم مصر وقتها السفير البريطاني، وهو من كان يأمر وينهي".

وعما يتم تداوله فيما يخص افتقاد الشعب لحقوقه الإنسانية، تابع: "95 % من الشعب المصري كانوا يفتقدون الحقوق الإنسانية قبل ثورة يوليو، ولكن أعادتها الثورة، والتي كان أبرزها حق تمليك الفلاح المصري أرضه".

 

جمال عبدالناصر قناة السويس تأميم قناة السويس عبدالحكيم عبدالناصر تدويل قناة السويس

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