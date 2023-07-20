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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى يستنكر الهجوم على السفارة السويدية فى العراق

السفارة العراقية
السفارة العراقية

استنكر الاتحاد الأوروبي، الهجوم على السفارة السويدية في العراق، اليوم الخميس، معربًا عن آماله في عودة العلاقات بين الطرفين لطبيعتها سريعًا، بحسب ما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

في السياق نفسه، دانت الولايات المتحدة الخميس الهجوم على السفارة السويدية في بغداد والتي أحرقت خلال تظاهرة، معتبرة أن تقاعس قوات الأمن العراقية عن حمايتها "غير مقبول".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان، إنه "من غير المقبول عدم تحرك قوات الأمن العراقية لمنع المتظاهرين من دخول حرم السفارة السويدية مرة ثانية وإلحاق الضرر بها"، وفق فرانس برس.

كما أضاف ميلر أن "البعثات الدبلوماسية ينبغي ألا تكون هدفاً لأعمال عنف"، داعيًا الحكومة العراقية لـ"حماية كل البعثات الدبلوماسية في العراق، وذلك احترامًا لالتزاماتها الدولية".

واتخذ العراق عدة قرارات من شأنها قطع العلاقات نهائيًا مع السويد على خلفية واقعتي حرق نسخة من المصحف وركلها بالقدم في ستوكهولم.

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم.

كما وجه كذلك "بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، ردًا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".

​السويد​ الاتحاد الأوروبي أمريكا العراق حرق السفارة السويدية

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