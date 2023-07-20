جامعة قناة السويس تحدد موعد الفصل الدراسى الصيفى

أشاد د.ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بمجهودات قطاع التعليم والطلاب؛ لسرعة رصد ومراجعة وإعلان النتائج، مؤكدًا أنه تم بالفعل إعلان نتائج بكالوريوس التربية والطب البيطري وطب الأسنان، لافتاً إلى أن البرامج المميزة بكلية التجارة الـFMI وBIS وCH كان لها السبق في إعلان جميع نتائجها للمستوى الأول والثاني والثالث.

جاءت تلك الإشادة بالتزامن مع انعقاد مجلس التعليم والطلاب الذي عُقدت جلسته أمس الأربعاء الموافق 19 يوليو، برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور جميع وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وأمانة المجلس ومديري عموم إدارات القطاع.

واستهل د. محمد عبد النعيم المجلس بتقديم التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1445، متمنياً من الله تعالى أن يكون عاماً سعيداً ملىء بالإنجازات لجامعتنا ومصرنا، مُقدماً الشكر للعاملين بالقطاع من وكلاء وعاملين على حسن سير العملية الامتحانية، وسرعة مراجعة ورصد وإعلان النتائج.

وقبل بداية فعاليات المجلس حرص الدكتور محمد عبد النعيم على تقديم درع شكر وتقدير للدكتور مدحت رخا وكيل كلية العلوم؛ لبلوغه سن المعاش مُتمنياً له مزيد من التوفيق والإسهامات العلمية المتميزة، والتوفيق على الصعيد الشخصي، مؤكداً أن عطاء عضو هيئة التدريس لا ينتهي ببلوغ سن المعاش، بل يستمر في رحلته العلمية التي بدأ بها حياته، مُقدماً الشكر له على فترة وكالته المثمرة لكلية العلوم أحد أقدم وأعرق كليات الجامعة.

وبدأت فاعليات الجلسة، التي أشار خلالها عبد النعيم ، إلى أنه في القريب العاجل سيتم الانتهاء من إعلان كافة النتائج، مؤكدًا انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي الذى بدأ 8 يوليو ويستمر حتى 7 سبتمبر، بالكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة على أن تشمل تلك الفترة أسبوع التسجيل و7 أسابيع للدراسة وأسبوع للامتحانات، وذلك طبقاً للنموذج الموحد للائحة الساعات المعتمدة بالجامعة.

كما تم استعراض الموضوعات المُقدمة من الكليات التي تم خلالها مناقشة استعدادات الكليات من خلال الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والصيانة بكل المعامل والمدرجات وقاعات الدراسة، تجهيزًا لاستقبال للعام الجامعي المقبل 2024/2023.