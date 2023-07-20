ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز يكشف عن أول اسم من أسماء الله الحسنى ورد بالقرآن

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن أول اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت بالقرآن الكريم كانت "الأكرم"، عندما هبط أمين الوحي جبريل على النبي عليه السلام بأول آيات الوحي بسورة "القلم".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذه صفة عظيمة وكانت من سجايا العرب، مشيرًا إلى أن حاتم الطائي، كان من أكرم العرب، وابنته كانت أسيرة وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: "لا تُشَمِّتْ بي أحياء العرب، فإني بنتُ سيد قومي، كان أبي يفك الأسير ويحمي الضعيف، ويَقْرِي الضيف، ويشبع الجائع، ويفرّج عن المكروب، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط، أنا بنت حاتم الطائي، أوليس الذي يتصف بتلك الخلال جدير بأن يشفع في نفسه، ويشفع للآخرين بسجاياه؟"، فرد صلى الله عليه وسلم: "يا جارية، هذه صفة المؤمن، لو كان أبوك مسلمًا لترحمنا عليه"، ثم قال لأصحابه: "خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، أطلقوا من معها كرامة لها ولأبيها".

قرار تخفيف قيمة الإغاثة على أصحاب المخيمات

وقال الشيخ خالد الجندي، إن جهات الإغاثة في العالم قرروا تخفيف قيمة الإغاثات على أصحاب المخيمات؛ لأن الدول الغنية بخلت وأصبحت الحبوب وسيلة للتحارب بين الدول. 

رمضان عبدالمعز أسماء الله أصحاب المخيمات الإغاثة القرآن الكريم

مواد متعلقة

رمضان عبدالمعز: الله يمسح تاريخك الأسود بحسنة عملتها لوجهه الكريم

رمضان عبدالمعز: الله لم يحرم الزينة على المرأة ولكنه خصها لهؤلاء

رمضان عبدالمعز: الإحسان للنفس يكون بالاهتمام بها والترويح عنها

رمضان عبدالمعز يوضح أخطر علامات غضب الله على عبده

رمضان عبدالمعز: لا بد أن يتغير الإنسان بعد أدائه الحج

رمضان عبدالمعز: سورة النساء مليئة بالمنح والعطايا الربانية فأبشروا وتفاءلوا

الأكثر قراءة

"اوعى تلمسها".. تفاصيل ظهور السمكة الصخرية السامة بالبحر الأحمر

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

بعد حصوله على شهادة الجودة.. خالد الجندى: مسجد الصحابة أفضل المساجد بعد الحرمين

سقوط سقّالة عليها عمال فى منطقة الجمرك بالإسكندرية

إخلاء سوق خديجة لتحويلها إلى سوق حضارية ببورسعيد (صور)

أماكن عرض فيلم "Oppenheimer - أوبنهايمر" للعالمى كريستوفر نولان فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق