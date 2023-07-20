رمضان عبدالمعز يكشف عن أول اسم من أسماء الله الحسنى ورد بالقرآن

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن أول اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت بالقرآن الكريم كانت "الأكرم"، عندما هبط أمين الوحي جبريل على النبي عليه السلام بأول آيات الوحي بسورة "القلم".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذه صفة عظيمة وكانت من سجايا العرب، مشيرًا إلى أن حاتم الطائي، كان من أكرم العرب، وابنته كانت أسيرة وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: "لا تُشَمِّتْ بي أحياء العرب، فإني بنتُ سيد قومي، كان أبي يفك الأسير ويحمي الضعيف، ويَقْرِي الضيف، ويشبع الجائع، ويفرّج عن المكروب، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط، أنا بنت حاتم الطائي، أوليس الذي يتصف بتلك الخلال جدير بأن يشفع في نفسه، ويشفع للآخرين بسجاياه؟"، فرد صلى الله عليه وسلم: "يا جارية، هذه صفة المؤمن، لو كان أبوك مسلمًا لترحمنا عليه"، ثم قال لأصحابه: "خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، أطلقوا من معها كرامة لها ولأبيها".

قرار تخفيف قيمة الإغاثة على أصحاب المخيمات

وقال الشيخ خالد الجندي، إن جهات الإغاثة في العالم قرروا تخفيف قيمة الإغاثات على أصحاب المخيمات؛ لأن الدول الغنية بخلت وأصبحت الحبوب وسيلة للتحارب بين الدول.