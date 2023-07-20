"تايمز": هارى كين يرفض تمديد عقده مع توتنهام بسبب بايرن ميونخ

رفض الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، تمديد عقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

ويسعى نادي بايرن ميونخ الألماني لضم هاري كين لصفوفه خلال الموسم المقبل، فيما تتمسك إدارة السبيرز بقائد الفريق وترى أنه غير قابل للمساس في الانتقالات، بعدما رفضت عرضين من البافاري لضم اللاعب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة تايمز الإنجليزية، فإن هاري كين قرر عدم التوقيع على عقد جديد مع توتنهام.

ومن المقرر أن ينتهي عقد هاري كين مع توتنهام بحلول 30 يونيو 2024، أي أنه سيدخل في الفترة المسموح له بالتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه بحلول مطلع العام المقبل.

وأفادت "تايمز" أن هاري كين يحاول الضغط على إدارة النادي من أجل السماح له بالانتقال لبايرن ميونخ، والتوصل لاتفاق بشأن انتقاله.

ولعب هاري كين 49 مباراة بقميص توتنهام خلال الموسم الماضي، وسجل 32 هدفًا وصنع 5 لزملائه في كل البطولات.

وبدأ هاري كين مسيرته ضمن صفوف شباب فريق توتنهام، وصعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2009 قبل أن يصعد للفريق الأول في يناير 2011 وبعدها خرج في عدد من الإعارات لأندية لايتون أورينت وميلوال ونورويتش سيتي، وليستر سيتي التي انتهت في مايو 2013، واستقر هاري كين منذ ذلك التاريخ في توتنهام.