لمدة 3 أشهر.. غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام حركة المرور

أخطرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر قراراً بخصوص التنسيقات التي تمت مع الجهات المختصة لمشروع مونوريل خط وادي النيل بالعجوزة - 6 أكتوبر للبدء في إنشاء الأسترادل كمر خرساني من الحجم الكبير، بطريق امتداد محور 26 يوليو فقط في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل اتجاه طريق اسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو تحديدًا قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة ما يقرب من 500 متر.

وتقرر غلق طريق امتداد محور 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه والموقع المشار إليهما لوقوف المعدات والأوناش ذات الحجم الكبير المستخدمة في أعمال الأسترادل لمدة 3 أشهر ابتداء من الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 21 يوليو حتى صباح يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويل وتقسيم طريق امتداد محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من أعلى محور 26 يوليو وميدان لبنان إلى اتجاهين للحركة المرورية بواقع 5 حارات مرورية لكل اتجاه وفصلهما بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 250 متر وكذا استحداث فتحات دخول وخروج للمركبات بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بمشروع المونوريل بعد رفع كفاءتها من حيث (الطبقة الأسفلتية- الإضاءة) .

تحويل طريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان إلى اتجاهين كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

- تقوم المركبات بطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من مسجد الشرطة وميدان جهينة والتي ترغب بالسير في اتجاه محور 26 يوليو وطريق اسكندرية الصحراوي بالدخول يسارا إلى الاتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى اتجاهين عن طريف فتحة الدخول المستحدثة بين الأعمدة الخرسانية.

- استكمال السير بمسار التحويل المرورية لمسافة 250 متر حتى تجاوز الأعمال الإنشائية للأسترادل ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي بامتداد محور ٢٦ يوليو اتجاه طريق اسكندرية الصحراوي وميدان لبنان عن طريق فتحة الخروج المستحدثة.

وشددت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع جهاز المدينة على الشركة المنفذة على توفير اللوحات الارشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال؛ لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة على مدار اليوم.

ويهيب جهاز مدينة 6 أكتوبر بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الارشادية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام تحقيقا لراحتهم بالتوازي مع استكمال أعمال مشروع المونوريل القومي الهام.