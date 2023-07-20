ضبط 2000 علبة سجائر مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

شنت إدارة تموين ههيا بمحافظة الشرقية، حملة برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، تمكنت من ضبط 2000 علبة سجائر بغرض تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 10868 لسنة 2023 جنح ههيا.

وفى سياق متصل، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حملة تفتيشية برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن، بالمرور على الأنشطة التجارية والتموينية، أسفرت عن تحرير المحضر رقم "٩٩١" ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على ١٠٠ شيكارة حليب بودرة تزن 2 طن، مجهول المصدر "بدون فواتير دالة على مصدرها" على ذمة المحضر.

كما جرى تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم وجود شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.

من جهتها، أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين الشرقية، تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.