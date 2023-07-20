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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميركاتو الصيف للمظاليم.. لافيينا يضم 5 لاعبين ونجوم زد ينتقلون للسكة الحديد

أحمد أمين مع ياسر
أحمد أمين مع ياسر الكناني المدير الفني للكهرباء

بدأت الأندية التي تستعد للمشاركة سواء  في دوري المحترفين أودوري القسم الثاني تدعيم صفوفها قبل بداية الموسم الجديد ويعتبر نادي لافيينا الذي يستعد للمشاركة في دوري المحترفين والذي يقوده أحمد عيد عبد الملك أكثر الأندية إبراما للصفقات الجديدة، حيث تعاقد مع خمسة لاعبين هم أحمد خالد ومحمد عبد الشافي " عسلية " من الشمس ومحمود متولي " ساسي " من الألومنيوم ويوسف فهيد من الواسطى وعمر المختار لاعب الأوليمبي .

وتعاقد نادي راية الصاعد من القسم الثالث لدوري المحترفين والذي يقوده حسام عبد العال مع أربعة لاعبين هم خالد عبد الرازق من مستقبل وطن وحسام حسبو حارس مرمى بايونيرز وأحمد لالا من السكة الحديد وحسام عبد الواحد لاعب إيسترن كوماني .

وتعاقد السكة الحديد مع ثلاثة لاعبين من إف سي زد وهم: محمد أشرف ومحمد عصام وعبد الله جمعة عواض إضافة إلى عمرو ناصر مهاجم أسوان والشارقة الإماراتي السابق.

وأبرم نادي وادي دجلة صفقتين بالتعاقد مع عبد الكافي رجب حارس السكة الحديد ومحمد الشبيني مدافع الانتاج الحربي. وتعاقد بترول أسيوط مع يوسف النبراوي لاعب إف سي زد.

وضم بتروجت ريعو من الإنتاج الحربي ومحمد سمارة صانع ألعاب الترسانة. وتعاقد طنطا مع هشام سرحان مهاجم شباب تلا.

وتصدر نادي تيم إف سي الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني قائمة الأكثرإبراما للصفقات الجديدة حتى الأن وتعاقد مع سبعة لاعبين هم محمد عاطف وإبراهيم قابيل من بلبيس وعلي خليل لاعب شبان قنا وأحمد الغباشي من فيوتشر وكريم كوليبالي من الاتصالات وبكر محمد من بترول أسيوط وشحتة السيد من أهلي المنشأة.

وتعاقد نادي طهطا مع عز جمال لاعب بهتيم، بينما ضم كهرباء الإسماعيلية أحمد حاتم من منتخب السويس وأحمد أمين لاعب المنصورة.

دوري المحترفين لافيينا احمد عيد عبد الملك حسام عبد الواحد محمد سمارة

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