فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والدولية بالوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك خلال الفترة من 2023/7/19 إلى 2023/7/31 عبر الرابط الإلكتروني للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.



وقال المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد- في بيان اليوم- إن من شروط التقديم أن يكون الطالب المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة، ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية.



ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظة الوادي الجديد، وألا تزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر 2023، بالإضافة إلى اجتياز الطالب اختبار حاسب آلي ولغة إنجليزية، وكذلك مقابلة شخصية له ولولي الأمر، وأن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.