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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يلتقى نظيره الجنوب إفريقى على هامش القمة الروسية الإفريقية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، على هامش القمة الروسية الإفريقية في بطرسبورغ الروسية، وذلك وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

وكان مكتب الرئيس رامافوزا قد أعلن، أمس، عن أن الرئيس الروسي لن يحضر قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا، على أن يمثل روسيا إلى القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

- الكرملين: مشاركة افتراضية لبوتين فى قمة البريكس المقبلة

وسبق وقال الكرملين، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة "بريكس" التي تنعقد في جنوب إفريقيا في أغسطس عبر الفيديو، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وذكرت جنوب إفريقيا في وقت سابق، أن "بوتين" وافق على عدم الحضور شخصيًا بناءً على اتفاق بين الطرفين، وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إن قمة "بريكس" المقبلة لن تكون افتراضية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن مقطع فيديو لرامافوزا، قوله: "قمة بريكس المقرر عقدها في أغسطس المقبل في جوهانسبرج ستكون وجها لوجه ولن تكون افتراضية، مشيرًا إلى أن المنظمة لم تعقد اجتماعات قمة وجهًا لوجه منذ ما يقارب ثلاث سنوات".

الكرملين بوتين فلاديمير بوتين بطرسبورغ القمة الروسية الإفريقية الجنوب إفريقي

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