الوادى الجديد تحذر من مغادرة المنازل بسبب "الحرارة"

رفعت محافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والقرى وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة أحداث الطقس أولًا بأول، بعد تداعيات ارتفاع في درجات الحرارة بأعلى من معدلاتها بدرجتين إلى 3 درجات.

وأكد بيان المحافظة اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ بكافة القطاعات لمواجهة الكوارث الطبيعية التي قد تحدث أثناء مواجهة موجة الطقس شديد الحرارة، وحال حدوث أي تغيرات مناخية قد تشهدها المحافظة خلال الأيام القادمة من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

كما أكد قطاع الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الخميس، أن مديرية الصحة تواصل رفع الاستعدادات القصوى لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة منذ بداية فصل الصيف والتي تستمر حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حسبما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف البيان أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، والاستعدادات اللازمة لاستقبال حالات مصابي الإجهاد الحراري نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه على المواطنين بكافة المراكز والقري توخي الحذر وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، منعًا للتعرض لأضرار صحية نتيجة الحرارة المرتفعة على جسم المواطن، والتي يمكن لها أن تتسبب في الإصابة بضربة الشمس وهي من أشد الأضرار الناتجة عن التعرض للحرارة الشديدة، ومن أعراضها ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة، بالإضافة إلى جفاف الجلد، وضعف في وظائف الجهاز العصبي، وسرعة في ضربات القلب والتنفس السريع، وأحيانًا ينتج فقدان للوعي، وفي بعض الأحيان تكون قاتلة والتي تتطلب رعاية صحية تحت إشراف طبيب معالج.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم، أن يشهد الطقس استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليكون الطقس شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية.

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية، يكون الطقس ليلًا، مائلًا للحرارة رطبًا على كافة المدن والمحافظات المصرية.

وأوضحت الأرصاد، في بيانها الرسمي، الظواهر الجوية المتوقعة، على أن يسود عدد من المناطق شبورة مائية في الصباح، ومنها القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتشهد منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، طقسًا مشمسًا صباحًا، فيما يكون مشمسًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ويسود مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، خلال النهار، نشاط للرياح وطقس مشمس.

وتصل نسبة الرطوبة نحو 80% على السواحل الشمالية الغربية، فيما تكون 70% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و50% على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.