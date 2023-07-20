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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أكثر من 10 آلاف زائر يتوافدون على مهرجان المانجو فى أسوان

مهرجان المانجو في
مهرجان المانجو في أسوان

يواصل مهرجان مانجو أسوان 2023، فعالياته المتنوعة وسط إقبال كبير من المواطنين والأفواج السياحية داخل حديقة الشيراتون، والتي تستمر إلى مساء اليوم 20 يوليو الجاري. 

من جهته، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المهرجان شهد توافد أكثر من 10 آلاف زائر، في ظل عرض العديد من أصناف المانجو لأجود الأنواع بتخفيضات وصلت إلى 50% لـ17 من عارضي وشركة وتاجر مانجو، وتجاوز حجم المبيعات الـ2000 طن. 

ولفت محافظ أسوان، إلى أن حجم الإنتاج السنوى للمانجو يصل لنحو 125 ألف طن مانجو تتركز زراعتها فى مناطق الإنتاج الرئيسية بالرمادى وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان. 

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، أنه كان من ثمار الدعاية للمهرجان قيام إحدى الشركات العالمية بالتعاقد مع التجار لتوريد ٤٠٠ طن مانجو كمرحلة أولى، فضلًا عن قيام العديد من المستثمرين بالتواصل مع المحافظة لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها للدول المختلفة، لا سيما بأنه يتم إنتاج أصناف السكرى والعويسى والزبدة والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة والياسمينا والكيت والهايدى والهندى. 

وأشارت إلى أن فعاليات مهرجان مانجو أسوان تشهد مواصلة تنظيم قصر الثقافة فقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوي الهمم، وأيضًا كورال لقصر ثقافة العقاد، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو، وذلك تحقيقًا للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، مع توزيع الجوائز والهدايا، بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق، وتنفيذ بوستر، وتدوين اسم على جذوع الخشب، وكذا ورش للرسم الحر. 

أسوان إقبال كبير من المواطنين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المانجو حديقة الشيراتون مهرجان مانجو أسوان

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