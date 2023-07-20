لطلاب الثانوية العامة 2023.. لماذا يجب عليك الاتجاه إلى كليات الذكاء الاصطناعى؟

بالتزامن مع قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 والبدء فى أعمال التنسيق، يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن كليات الذكاء الاصطناعى ومستقبلها العملي وشروط الالتحاق بها.

“الدستور” يُوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول كليات الذكاء الاصطناعى..

كليات الذكاء الإصطناعى

مع التطور التكنولوجى الذي يشهده العالم خلال السنوات الماضية، أصبح مجال الذكاء الاصطناعى من أهم المجالات على مستوى العالم لذلك اهتمت به مصر من خلال منظومة التعليم عن طريق التحول الرقمى للمناهج.

وتتخصص كليات الذكاء الاصطناعى فى 3 مجالات هي: “برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، الروبوتات والآلات الذكية، تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة”.

وقامت عدد من الجامعات بإنشاء قسم الذكاء الاصطناعي داخل كلية الحاسبات، وهى: جامعة القاهرة، جامعة بنها، جامعة حلوان، جامعة بني سويف، جامعة جنوب الوادي (فرع الغردقة)، أما بالنسبة لجامعة كفر الشيخ فهي الجامعة الوحيدة التي تُدرس الذكاء الاصطناعي في كلية مستقلة بذاتها تم تأسيسها خلال عام 2019.

مجالات عمل كليات الذكاء الاصطناعى

كليات الذكاء الاصطناعى عقب التخرج منها تتيح العمل لك فى مجالات متعددة منها:

1_العمل في مجال التطبيقات الحاسوبية

2_ العمل في مجال التصميم والتواصل البصري

3_ العمل في مجال البرمجة

4_ العمل في مجال سرية أمن نظم المعلومات

5_ العمل في مجال هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي

6_ العمل في تحليل النظم وتصميمها

7_ العمل في الإشراف على أعمال الروبوتات

8_ العمل في مجال قواعد البيانات أو هندسة الكمبيوتر

9_ تصميم وتطوير الروبوتات

10_ العمل في المراكز البحثية الكبرى

11_العمل في مجال تصميم السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار

12_ العمل في برمجيات الترجمة أو الاستثمار والنظم الخبيرة

13_ العمل في مجال تمييز الأصوات وتمييز وتحليل الصور