فتح باب التسجيل للتدريب الصيفى لطلاب كليات الآثار بمتحف سوهاج القومى لعام 2023

أعلن متحف سوهاج القومي، الثلاثاء، عن بدء قبول طلبات التقديم للتدريب الصيفي بالمتحف لعام 2023، لطلاب كليات الآثار والترميم .

الكليات المطلوبة للتدريب الصيفي

يمكن لطلاب كليات الآثار والترميم التقدم للتدريب الصيفي، وأيضًا كليات الإرشاد السياحي وآداب تاريخ، والفنون الجميلة والفنون التطبيقية، للتسجيل في الدورة التدريبة الصيفية لعام ٢٠٢٣م المقامة بالمتحف.

ويهدف التدريب إلى التعريف برسالة المتاحف، وكذا التعريف بجميع إدارات المتحف، والإرشاد المتحفي وأيضا عمل جولات ميدانية خارج المتحف، علمًا بأن التدريب سوف يبدأ من يوم الأربعاء ١٦ أغسطس وحتى يوم الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣م.

وعلى من يرغب بالمشاركة التسجيل عبر الرابط:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc1.../viewform

علمًا بأن أخر ميعاد للتسجيل يوم الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣م، والتدريب مجاني.

يذكر أن متحف سوهاج القومي استقبل، أمس، زيارة الكاتب الإيطالي ألبرتو سيليوتي عضو جمعية استكشاف مصر، والجمعية الجغرافية المصرية، تم اصطحابه في جولة إرشادية للتعرف على مقتنيات متحف سوهاج القومي المتميزة، وأبدى إعجابه بالمتحف وسيناريو العرض المتحفي.

متحف سوهاج القومي

يتكون المتحف من طابقين وبدروم ومدخل رئيسي ومدخل أخر للمراكب وبحيرتين صناعيتين بنافورتين ومسطحات خضراء تضم ٧ قطع أثرية كبيرة وبعض المستنسخات من الفن المعاصر وبالنسبة لنظام التأمين، كما أن المتحف مبني على طراز فرعوني من الرخام والجرانيت.

والدور العلوي يتكون من ٢سلم داخلي وقاعة ٢٠٠م للعرض المؤقت ومكاتب إدارية وقاعة رئيسية بها أهم القطع الموجودة داخل المتحف، بالإضافة إلى ٦ قاعات كل قاعة تحكي حكاية لها علاقة بالمتحف، كما يوجد سلم متحرك للنزول للدور الارضي وبه العالم السفلي وهو فكرة البعث والخلود عند القدماء المصريين وهي قصة الحج إلى أبيدوس الذي كان كل مصري قديم حريص بعملها، وبها قاعة عرض ٤٠٠م بالإضافة إلى قاعة تهيئة مرئية ومكتبة وصالون كبار الزوار ومكاتب إدارية ومخازن أثار بها حوالي ٢١٠٠ قطعة أثرية.