ختام البرنامج التدريبى الصيفي الثانى لتدريب  لطلاب كليات الزراعة بالجامعات المصرية

قام المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الاحصائى بختام البرنامج التدريبى الصيفي الثانى للتدريب لطلاب كليات الزراعة المصرية ( جامعة القاهرة – جامعة عين شمس – جامعة الفيوم – معهد تعاون زراعى ) حيث اشتمل البنامج التدريبى على تعريف الطلاب المشاركين بمبادىء علم الأحصاء التطبيقي واهميته .

وقامت الدكتور هبه فهمى محمد بتقييم الطلاب المشاركين فى نهاية البرنامج التدريبى الثانى وتوزيع شهادات حضور البرنامج التدريبى للطلاب المتدربين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة السيد القصير وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية و الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لقطاع الأرشاد والتدريب وتحت اشراف الدكتور هبه فهمى محمد مدير المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الاحصائى .