ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ختام البرنامج التدريبى الصيفي الثانى لتدريب  لطلاب كليات الزراعة بالجامعات المصرية

جريدة الدستور

 

قام المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الاحصائى  بختام  البرنامج التدريبى الصيفي الثانى للتدريب لطلاب كليات الزراعة المصرية ( جامعة القاهرة – جامعة عين شمس – جامعة الفيوم – معهد تعاون زراعى ) حيث اشتمل البنامج التدريبى على تعريف الطلاب المشاركين بمبادىء علم الأحصاء التطبيقي واهميته .

وقامت الدكتور هبه فهمى محمد بتقييم الطلاب المشاركين فى نهاية البرنامج التدريبى الثانى وتوزيع شهادات حضور البرنامج التدريبى للطلاب المتدربين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة السيد القصير وتحت رعاية  الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية و الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لقطاع الأرشاد والتدريب وتحت اشراف الدكتور هبه فهمى محمد مدير المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الاحصائى .

 

الأكثر قراءة

70 % نسبة رسوب طلاب طب جامعة جنوب الوادى فى قنا

لا مساس بالمكافآت والحوافز.. صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة الأسبوع المقبل

نسبة رسوب 80%.. نجاح 52 طالبا فقط بكلية طب الإسنان في قنا

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

ضبط 375 ألف جنيه مع متسول "قتل والدته" بالبحيرة

شوبير يكشف عن أول ضحايا انضمام إمام عاشور للأهلى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق

مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى القدس القديمة