كليات الذكاء الاصطناعى هى الأبرز.. 13 نصيحة يقدمها خبير تربوى أثناء اختيار الكلية المناسبة

أجاب الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي على كيف تختار كليتك بعد النجاح في الثانوية العامة؟ وفي الإجابة أكد على بعض النقاط التي يمكن أن يستخدمها الطالب في انتقاء كليته وقدم لطلاب الثانوية العامة 2023 عدة نصائح من خلال الدستور:

1_ مدى إتفاق ميوله ورغباته مع الكلية التى يرغب في الالتحاق بها.

2_ مدى امتلاكه القدرات العقلية للوفاء بمتطلبات تلك الكلية (خاصة أنه مع نظام الامتحانات الاختيار من متعدد قد يحصل بعض الطلاب على مجاميع مرتفعة بشكل أو بأخر بعيدا عن كفائتهم وبالتالي على الطالب الحكم على نفسه هل يمتلك القدرات العقلية اللازمة لدراسة الطب مثلا أو الهندسة أو اللغات في مختلف الكليات؟ ).

3_ مدى احتياج سوق العمل لتخصصه؟ وهل يوجد تشبع منه في أم لا؟ فإذا كان هناك فائض في خريجي تخصصه لابد من أن يبتعد عن تلك الكلية أو ذلك التخصص وهنا يكون أمامه بديلين أما الالتحاق بتلك الكلية ثم الالتحاق بأى قسم متميز بها...أو الالتحاق بكلية أخرى مطلوبة في سوق العمل وفي كل الأحوال تخصصات الذكاء الاصطناعي هي الأكثر طلبا في الوقت الحالي.

وقال تامر شوقى للطلاب :" اذا كان هدفك التعيين كمعيد في كلية ما ( أعلم أن كل كلية تضع خطة خمسية لمدة خمس سنوات تحدد فيها عدد وطبيعة الخريجين الذين سيتم تعينهم خلال تلك السنوات وقد لا تقبل معيدين في بعض السنوات) لذلك فعليك أن تسأل أولا هل متاح تعيين معيدين في سنة تخرجك أم لا؟ حتى لا تتفاجىء بعدم تعيينك رغم تفوقك".

4_ الإبتعاد عن وهم كليات القمة واختيار تلك الكليات بالترتيب الكلاسيكي وفقا لمجموعه بل عليه أن يضع في قمة الاختيارات الكليات التي يحبها حتى لو ستقبل مجموع أقل من مجموعه (يمكن لطالب الالتحاق بكلية مثل الحقوق قد يبدع ويتفوق فيها رغم أن مجموعه قد يؤهله إلى دخول الاقتصاد والعلوم السياسية.

5_ الوضع في الاعتبار أن هناك كليات أو أقسام فرص تكون فرص العمل بعد التخرج فيها محدود جدا مثل العلوم السياسية أو اللغات غير المعروفة.

6_ الوضع في الاعتبار وجود كليات أو تخصصات تؤهل خريجيها للعمل في قطاعات عريضة من الأعمال مثل كليات الذكاء الاصطناعي... كليات اللغات ...وأقسام الاقتصاد وإدارة الأعمال وغيرها.

7_ الوضع في الاعتبار مدى اتساع سوق العمل لتقبل خريجي التخصص

.... فأقسام اللغة الإنجليزية توفر فرص عمل عريضة لاتساع أعداد الناطقين فيها في قارات العالم المختلفة بينما توجد لغات أخرى لا يتعدي عدد الناطقين بها بضع ملايين حول العالم ...وكذلك الحال في بعض الأقسام في كليات الهندسة والطب والعلوم.

8_الوضع في الاعتبار وجود كليات مشابهة للكلية التي سيلتحق بها الطالب كلما وجدت هذه الكليات ضعفت فرص الخريجين في العمل .... فمثلا أقسام اللغة العربية( موجودة في كليات دار العلوم والآداب والتربية واللغات والترجمة والألسن وغيرها من الجامعات الخاصة.

9_الوضع في الاعتبار وجود أو عدم وجود كليات أعلى مستوى من الكلية التي سيلتحق بها الطالب فكلما وجدت كليات أعلى تم إعطاء أولوية لخريجيها في فرص التوظف.

10_ الوضع في الاعتبار هل يمتلك الطالب أو أحد أفراد أسرته أعمال تسمح للطالب للتوظف فيها بعد التخرج مثل امتلاكه صيدليات أو مستشفى أو مكاتب محاسبة وغيرها.

11_ على الطالب وولي الأمر الدخول في مواقع الجامعات المختلفة للتعرف على الكليات والتخصصات الجديدة بها (والتي غالبا ما تكون أكثر اتصالا بفرص العمل المستقبلية واحتياجات سوق العمل) .... وكذلك الاطلاع على الجامعات الأهلية والخاصة والتعرف على طبيعة الكليات والتخصصات بها ومصاريفها كحل بديل.

12_ الوعي بأن الجامعات الأجنبية مثل الأمريكية والألمانية والبريطانية بها منح للطلاب المتفوقين.

13_ استشارة ذوي الخبرة من الأهل والأصدقاء في التعرف على مزايا وعيوب الكليات المختلفة.