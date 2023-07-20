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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جثتين و4 مصابين إثر انفجار أسطوانة غاز في شقة بميت عقبة

جثتين و4 مصابين إثر
جثتين و4 مصابين إثر انفجار أسطوانة غاز في شقة بميت عقبة

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة اشتعل بها حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز في العجوزة، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها. 

وتبيّن من خلال المعاينة أن تسرب من أسطوانة غاز، أدى لانفجارها واشتعال الحريق، مما أسفر عن مصرع وإصابة الضحايا.

وانتدبت جهات التحقيق خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة المختصة. 

كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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