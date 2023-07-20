ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين يكشف تأثير انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب على مصر

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب لم يكن نبأ سعيدًا، وعدم موافقة روسيا على مرور الحبوب من أوكرانيا إلى مضيق البوسفور ثم لمختلف دول العالم.

وأكد المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: "نحن نعلم أن هذا النوع من الصراع مستمر، ولا بد من الأخذ في اعتبارنا استمرارها، سواء صراعًا اقتصاديًّا أو بصورة نزاعات".

وأوضح أنها سوف تؤثر على الدول الضعيفة تأثيرًا سعريًّا، خاصة في اللوجستيات والنقل والأمن، لافتًا إلى ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير مسارات وصعوبة توافر خطوط النقل.

وأشار إلى أن تأثير القرار على السوق المصرية يتراوح من 5 إلى 8%، لافتًا إلى أن مصر قامت، خلال الفترة الماضية، بتنويع مناشئ استيرادها، حيث تم الاستيراد من كل من فرنسا وألمانيا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا والولايات المتحدة.

ونوه وزير التموين باستمرار الاستيراد من السوق الأوكرانية، لافتًا إلى أن جزءًا من القمح يأتي عن طريق رومانيا وأوروبا.

ولفت إلى أنه عقد اجتماعًا مع سفير الهند بالقاهرة لبحث التبادل التجاري على أعلى مستوى، خاصة في مجال الحبوب والسكر.

وذكر "المصيلحي" أن مجلس الوزراء وافق لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في هيئة السلع التموينية، على عقد اتفاقيات مباشرة.

الولايات المتحدة الولايات المتح انسحاب روسيا اللوجستيات الفترة الماضية

الأكثر قراءة

قائمة محظورات من محمود الخطيب لإمام عاشور بعد انتقاله للأهلى رسميًا

نجاد البرعى لـ"الدستور": مستمر فى مهامى بالحوار الوطنى.. والسجون المصرية خالية من الحقوقيين

"خلعت كتف أحدهما وقتلت الثانى".. تفاصيل صادمة فى تعذيب طفلين بالبساتين

مد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 3 أغسطس

مصرع شابين إثر انقلاب سيارة على طريق الضبعة

سها جندي: نستهدف الترويج للفرص الاستثمارية وتعزيز مشاركة المصريين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق