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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة نقاش غرق فى النيل بجزيرة الوراق

جثة
جثة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة جثة نقاش غرق في مياه النيل بجزيرة الوراق.

تلقى المقدم هاني مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخص داخل مياه النيل بجزيرة الوراق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وبعمل التحريات تبين أنه عقب نزول نقاش للاستحمام إلى مياه النيل هربًا من حرارة الجو جرفته المياه لعدم إجادته السباحة ولا شبهة جنائية في الواقعة.

واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الوراق انتشال الجثة انتشال جثة إنقاذ النهري جزيرة الوراق جثة نقاش

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