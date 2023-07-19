غلق وتشميع 55 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بمحافظة الغربية

أعلن الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، غلق وتشميع 55 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسمياً والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشدد “عطا” على استمرار الحملات والمتابعة في جميع مراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على الصحة العامة.

واتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك تحديد مواعيد الغلق للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية الأخرى، إضافة إلى فرض إجراءات الحد من التجمعات وتشديد إجراءات النظافة والتعقيم في المناطق العامة.