ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق وتشميع 55 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بمحافظة الغربية

غلق
غلق

أعلن الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، غلق وتشميع 55 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسمياً والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة. 

وشدد “عطا” على استمرار الحملات والمتابعة في جميع مراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على الصحة العامة.

واتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك تحديد مواعيد الغلق للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية الأخرى، إضافة إلى فرض إجراءات الحد من التجمعات وتشديد إجراءات النظافة والتعقيم في المناطق العامة.

غلق وتشميع 55 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية إجراءات الاحترازية أحمد استمرار الحملات والمتابعة استمرار الحملات الحد من إنتشار فيروس كورونا الحفاظ على صحة وسلامة التعاون المشترك الاجراءات الاحترازية المحال التجارية المطاعم والمقاهي انتشار فيروس كورونا المستجد تطبيق الإجراءات الاحترازية

الأكثر قراءة

المستشار محمد ناجى شحاتة: سامية شنن تبولت على اللواء عامر عبدالمقصود وهو يحتضر

تامر أمين يهاجم اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب وضع درع الدورى فى كيس أسود

موعد أول أيام شهر رمضان 1445 هجريًا

مهاجمو الزمالك يشكون من انتقادات أوسوريو.. والإدارة تبقى على مساعديه

إمام عاشور يحتفل مع جماهير ولاعبى الأهلى بالدورى 43 (صور)

وزير الكهرباء يكشف سبب قطع التيار الكهربائى فى الآونة الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق