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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مارك كامبل: “AkH gold” تعتزم إطلاق برنامج للتنقيب بالصحراء الشرقية قريبًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، مارك كامبل رئيس شركة AkH gold  الإنجليزية العاملة في مصر، وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين 2023. 

منتدى مصر للتعدين

وأعرب "كامبل" عن سعادته بالمشاركة في المنتدى مشيدًا بنجاح فعالياته، وأكد أهمية الجهود المبذولة لتطوير صناعة التعدين في مصر خاصة أن هناك فرصًا مهمة وواعدة لاستغلال الثروات المعدنية في مصر.  

وأكد مارك كامبل، أن شركته بدأت أعمالها في مصر في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية، وتعتزم تنفيذ برنامج للحفر في الفترة المقبلة.

كما أشاد رئيس شركة AkH gold، بالتعاون المتميز مع وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية لدعم أوجه التعاون وتسريع وتيرة الأعمال.

 

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مارك كامبل رئيس شركة AkH gold منتدى مصر للتعدين المهندس طارق الملا

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