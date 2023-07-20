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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس خلال احتفالية العام الهجرى الجديد (صور)

جانب من التكريم
جانب من التكريم

احتفل معهد فتيات المستقبل الابتدائي، تحت رعاية الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، وإشراف نورا بشر عميدة المعهد، والأستاذة هدى رجائي مديرة رعاية الطلاب، بالعام الهجري الجديد.

ومرت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية الطالبات المتفوقات في الشهادة الابتدائية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م، وبحضور النائب طارق فاروق متولي، وفضيلة الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، والمستشار قطب حسن نائب رئيس مجلس الآباء، والدكتورة نيفين جمال الدين مديرة الجودة، وأمل عبد العظيم مديرة التعليم الابتدائي، ومحمد معوض مدير أمن المنطقة، ولفيف من العاملين بمنطقة السويس الأزهرية، وأولياء أمور الطالبات.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، وقراءة القرآن الكريم، ثم كلمة لفضيلة الدكتور مؤمن الهواري، تحدث فيها عن أهمية الاهتمام بتفوق الطلاب والطالبات، وأن العملية التعليمية يجب أن يسودها التعاون بين الجميع الوصول إلى أفضل النتائج، كما هنأ فضيلته الحاضرين بالعام الهجري الجديد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى.

ثم ألقى النائب طارق فاروق متولى كلمة توجه فيها بالشكر إلى فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، وجميع العاملين بالأزهر الشريف، مؤكدا على مكانة الأزهر الشريف في مصر، وفي العالم كله.

وتم تكريم فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، لجهوده ودوره البارز منذ توليه منصبه، كما تم تكريم عدد كبير من قيادات ومعلمات الأزهر الذين بذلوا الكثير من الجهد للوصول بالطالبات لتلك النتيجة المشرفة. 

ثم تلى ذلك تسليم شهادات تقدير لأوائل معهد فتيات المستقبل الابتدائي النموذجى، وتخريج دفعة جديدة من طالبات الصف السادس الابتدائي.

وقد تضمن الاحتفال العديد من الفقرات ما بين الشعر والالقاء والإنشاد.

ثم تلى ذلك تسليم شهادات تقدير لأوائل معهد فتيات المستقبل الابتدائي النموذجى، وتخريج دفعة جديدة من طالبات الصف السادس الابتدائي.

الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس
مصر السويس الأزهر تكريم العام الهجري الأوائل

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الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس خلال احتفالية العام الهجرى الجديد (صور)

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