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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد واقعة قنا.. علامات مبكرة لـ"حمى الضنك" لا يجب تجاهلها

الطفح الجلدي أحد
الطفح الجلدي أحد العلامات الأساسية لحمى الضنك

آثار المرض الوبائي "حمى الضنك"، الذي تسبب في إصابة عدد من الأشخاص بنجع سندل التابع لقرية العليقات بمركز قوص في محافظة قنا، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت على الفور توجيه فرق مركزية للقرية لمتابعة وتقييم الموقف والقيام بالتقصيات الميدانية، لمناظرة الحالات المشتبه بها وعمل التقصي الميداني وأخذ العينات البيئية وتحديد السبب المحتمل للحدث، واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأظهرت نتائج التقصي والتحاليل المعملية ونتائج  قياس كثافات البعوض والتصنيف والترصد الحشري وفحص اليرقات، وجود البعوضة الناقلة لمرض حمى (الضنك) والمعروفة باسم "الزاعجة المصرية"، كما أظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام.

وفيما يلي نرصد العلامات المبكرة لمرض "حمى الضنك" والتي لا يجب أن تتجاهلها، وفقًا لـ "medscape" الطبي.

 

- العلامات المبكرة لحمى الضنك


1. الحمى

الحمى هي أحد المؤشرات الأساسية للإصابة بحمى الضنك، وعادة ما تظهر بشكل مفاجئ وقد تستمر لعدة أيام، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة، وقد يعاني الأفراد من صداع شديد وآلام في المفاصل والعضلات وإرهاق، كما يمكن بسهولة الخلط بين هذه الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا وأمراض شائعة أخرى، ولكن من المهم اعتبار حمى الضنك احتمالية ، خاصة أثناء تفشي المرض.

2. طفح جلدي

عادة ما يظهر بعد يومين إلى 5 أيام من ظهور الحمى، وقد يكون هذا الطفح منتشرًا أو موضعيًا وغالبًا ما يظهر على شكل بقع أو بقع حمراء صغيرة على الجلد، حيثُ من الضروري الانتباه إلى أي طفح جلدي غير عادي أثناء نوبات الحمى، حيث يمكن أن تكون مؤشرا على حمى الضنك.

3. ألم خلف العينين وغثيان

قد يعاني الأفراد من علامات تحذيرية أخرى مثل الألم خلف العين والغثيان والقيء ونزيف خفيف من الأنف أو اللثة، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تتطور حمى الضنك إلى حمى الضنك النزفية أو متلازمة صدمة الضنك، والتي يمكن أن تهدد الحياة إذا لم يتم علاجها على الفور.

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