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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة للاحتفال بالعام الهجرى فى مركز شباب ديرب الخضر بالدقهلية

جانب من الندوه
جانب من الندوه

استضاف مركز شباب ديرب الخضر التابع لإدارة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، ندوة عن العام الهجري الجديد، ضمن خطة مركز الشباب، بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية.

حاضر خلال الندوة، الشيخ ناجي الشبراوي سليمان بإدارة أوقاف الدقهلية، وفي حضور كل من محمد منصور المدير التنفيذي بمركز الشباب، والكابتن فاروق الموافي المشرف الرياضي ومدرب الكاراتية بمركز الشباب، والهيكل التنفيذي بمركز الشباب، وأعضاء مجلس الإدارة وإشراف عاطف إبراهيم رئيس قسم الشباب بالإدارة.

وأشار الشبراوي إلى أن الهجرة جاءت بعد بيعة العقبة الثانية فى العام الثالث عشر من الهجرة ومن أسبابها تعرض الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين للتعذيب والمطاردة من مشركى مكة، ومحاولة قتله وصبره عليهم حتى أذن الله له بالهجرة إلى المدينة بصحبة أبي بكر رضى الله عنه وخرج من مكة، رغم حبه الشديد لها وأخذ بالأسباب عند الهجرة وكان الله معه وطمأن صاحبه بقوله ما بالك باثنين الله ثالثهما عندما كانا فى غار ثور، وعند وصوله إلى المدينة بدأ فى تأسيس الدولة الإسلامية ونشر الدعوة وإيفاد المبعوثين الى كل ملوك ورؤساء الدول فى ذلك الوقت ليدعوهم الى الاسلام، كما ذكر قصة تركه لسيدنا على ابن ابى طالب رضى الله عنه فى فراشه و دلالاتها وهو أول فدائى فى الاسلام وليرد الأمانات إلى اهله.

واختتم الندوة بأهمية الاستفادة من الهجرة النبوية في حسن اختيار الصديق كما فعل رسول الله عليه السلام والإعداد الجيد للاعمال التى نقوم بها ثم التوكل على الله والثقة بأن الله معنا في كل شيء وأنه خير معين لنا في السراء والضراء، وانشاء المسجد النبوى الذى كان بمثابة منبر للإشعاع الفكرى للصحابة وللمسلمين، كما حثنا على حسن معاملة الآخرين وعدم إيذاء الجيران ونحفظ للطريق حقه.

جاء الاحتفال بالعام الهجري الجديد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، ومحمد زكي مدير عام إدارة شباب بني عبيد.

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مركز شباب شباب بني عبيد ندوة عام هجري ديرب الخضر

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