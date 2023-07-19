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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروع بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 2 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص وأخرى نقل، بالطريق الإقليمي عند كارتة بلبيس، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بلبيس وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بإستقبال 3 أشخاص جثث هامدة واثنين  آخرين مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص واخرى نقل، بالطريق الاقليمي عند كارتة بلبيس، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية اصابة ميكروباص بلبيس الطريق الإقليمي

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