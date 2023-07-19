كيف قام الرئيس السيسى بإنقاذ واحة سيوة؟.. أحمد موسى يكشف السر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بحيرة سيوة تعتبر أكبر بحيرة متواجدة في سيوة، لافتًا إلى أن مساحتها تبلغ 200 فدان والمياه بها شديدة الملوحة.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك مشكلات كانت تعاني منها واحة سيوة منذ التسعينيات، على سبيل المثال، زيادة الملوحة والتي كانت تؤثر سلبًا على شجر الزيتون والنخيل وكانت هناك انهيارات للمنازل.

وأوضح، أنه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تم وضع خطة لإنقاذ أراضي سيوة، لافتًا إلى أنه سيتم تجميع مياه الصرف الزراعي في مكان واحد خارج الواحة، مؤكدًا أنه تم إيجاد حلول جذرية بعيدًا عن المسكنات.

وأشار إلى أن حفر الآبار بصورة غير شرعية تسبب في خطر كبير على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أنه سيتم غلق كل الآبار التي تم حفرها بصورة غير شرعية.

وبيّن أنه سيتم تجميع مياه الصرف الزراعي في قناة مفتوحة لحماية الأراضي، والقناة المفتوحة حُفرت على مسافة 34 مترًا، وقد تم حفر القناة بمعدات ثقيلة في جبال سيوة لتجميع مياه الصرف الزراعي.