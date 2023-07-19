ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف قام الرئيس السيسى بإنقاذ واحة سيوة؟.. أحمد موسى يكشف السر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بحيرة سيوة تعتبر أكبر بحيرة متواجدة في سيوة، لافتًا إلى أن مساحتها تبلغ 200 فدان والمياه بها شديدة الملوحة.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك مشكلات كانت تعاني منها واحة سيوة منذ التسعينيات، على سبيل المثال، زيادة الملوحة والتي كانت تؤثر سلبًا على شجر الزيتون والنخيل وكانت هناك انهيارات للمنازل.

وأوضح، أنه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تم وضع خطة لإنقاذ أراضي سيوة، لافتًا إلى أنه سيتم تجميع مياه الصرف الزراعي في مكان واحد خارج الواحة، مؤكدًا أنه  تم إيجاد حلول جذرية بعيدًا عن المسكنات.

وأشار إلى أن حفر الآبار بصورة غير شرعية تسبب في خطر كبير على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أنه سيتم غلق كل الآبار التي تم حفرها بصورة غير شرعية. 

وبيّن أنه سيتم تجميع مياه الصرف الزراعي في قناة مفتوحة لحماية الأراضي، والقناة المفتوحة حُفرت على مسافة 34 مترًا، وقد تم حفر القناة بمعدات ثقيلة في جبال سيوة لتجميع مياه الصرف الزراعي.

الأكثر قراءة

المستشار محمد ناجى شحاتة: سامية شنن تبولت على اللواء عامر عبدالمقصود وهو يحتضر

توجيه عاجل من المديريات التعليمية للمتقدمين فى تنسيق رياض الاطفال 2023

المستشار محمد ناجى شحاتة: "قضية الماريوت كانت عملية تجسس عالية التقنية"

القصة الكاملة للعثور على جثة مدير إدارة العمرانية التعليمية بمكتبه

المستشار محمد ناجى شحاتة: تجربة صعبة حينما يجمع القفص الضابط والمتهم معًا

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار رشيد المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق