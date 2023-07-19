مجلس التعاون: علاقات الخليج مع آسيا الوسطى تعزز سبل التعاون

قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، إن علاقات الخليج مع آسيا الوسطى تعزز التعاون المشترك.

أضاف أمين مجلس التعاون، أنه تم الاتفاق على تأسيس آلية عمل مشترك لتعزيز التعاون، لافتًا إلى أن علاقات الخليج مع آسيا الوسطى تعزز التعاون المشترك.

وتابع، نعمل على تعزيز ما تم الاتفاق عليه وبناء آليات التشاور والتنسيق مع آسيا الوسطى، مؤكدًا أن خطة العمل تشمل اجتماعات في مختلف مجالات التعاون مع آسيا الوسطى، لافتاً إلى أن خطة العمل مع آسيا الوسطى تشمل تفعيل التعاون في مختلف المجالات.

وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي وخمس دول من آسيا الوسطى الأربعاء في مدينة جدة السعودية.

وتعد هذه القمة الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون الخليجي: السعودية، والإمارات والبحرين وقطر وعمان وخمس دول في آسيا الوسطى: أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.