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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يعلن "حزمة شروط" للعودة إلى اتفاق الحبوب

بوتين
بوتين

حدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الحكومة، الأربعاء، عددًا من الشروط من أجل العودة لاتفاق الحبوب ومواصلة إمداد الأسواق العالمية بها، لتحل محل الحبوب الأوكرانية بما في ذلك على أساس مجاني.

قال بوتين، خلال اجتماع مع الحكومة، إن أوكرانيا أنتجت نحو 55 مليون طن من الحبوب خلال العام الزراعي الماضي وبلغت الصادرات 47 مليون طن: "أريد أن أؤكد لكم أن بلدنا قادر على استبدال الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري ومجاني، علاوة على ذلك، نتوقع مرة أخرى حصادًا قياسيًا" وفقًا لما نقلته وسائل إعلام روسية.

وأشار إلى أن "استمرار صفقة الحبوب بالشكل الذي كانت موجودة فيه فقد كل معنى. لهذا السبب اعترضنا على التمديد الإضافي لهذه الصفقة المزعومة، روسيا لا تحتاج إلى وعود وأفكار حول الاتصال بنظام سويفت كجزء من صفقة الحبوب، ولكن لإجراءات".

شدد بوتين على أن "روسيا هي التي تقدم مساهمة هائلة في الأمن الغذائي العالمي وجميع أنواع التأكيدات على أن الحبوب الأوكرانية فقط هي التي تغذي الجياع في جميع أنحاء العالم هي تكهنات وأكاذيب".

أضاف: "يجب إزالة جميع العقبات أمام البنوك والمؤسسات المالية الروسية التي تخدم إمدادات الغذاء والأسمدة، على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن اتصالهم الفوري بنظام التسوية المصرفية الدولية السريع، لا نحتاج إلى أي وعود في هذا الصدد وبعض الأفكار نحن بحاجة إلى الوفاء بهذه الشروط".

وأوضح بوتين أن "الشروط تشمل أيضًا الانسحاب من العقوبات من إمدادات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، فضلًا عن استئناف إمدادات قطع الغيار والمكونات للآلات الزراعية وصناعة الأسمدة لروسيا"، مضيفًا: "على وجه الخصوص، يجب حل جميع القضايا المتعلقة بتأمين السفن الروسية وإمدادات التصدير لروسيا، واستئناف جميع الخدمات اللوجستية للإمدادات الغذائية، وضمان الإمدادات دون عوائق من الأسمدة من روسيا والمواد الخام لإنتاجها".

بوتين اتفاق الحبوب الحبوب الأوكرانية الأسواق العالمية سويفت

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